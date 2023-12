Al Club, Quagliarella ha raccontato un aneddoto dei tempi della Juve con Pirlo, che non voleva che i compagni gli chiamassero la palla: “Al primo allenamento Lichtsteiner partiva e urlava per avere il pallone, Andrea gli disse di pensare a correre che gli sarebbe comunque arrivata”. L’ex attaccante della Samp ha raccontato anche di quando s'arrabbiava quando non gli davi la palla: “Andrea, hai uno o due giocatori che ti marcano, non te la posso dare”. Risposta del ‘Maestro’: “Tu dammela, il problema è degli altri…”