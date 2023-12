Il pareggio della Juventus a Marassi regala alla squadra di Inzaghi l'occasione per allungare in classifica. Intanto Cuadrado si deve operare e resterà fuori per 3-4 mesi. A gennaio sarà caccia a un esterno destro

Un’occasione imperdibile. La frenata della Juve a Genoa lascia l’Inter prima in classifica e apre scenari natalizi inaspettati. Il problema è che Inzaghi è in piena emergenza sulla destra. Senza Dumfries fuori per un risentimento muscolare, anche Cuadrado è out. Il colombiano si opererà al tendine d’Achille della gamba sinistra a inizio settimana prossima in Finlandia e starà fuori almeno 3 mesi.