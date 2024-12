Dove vedere Cagliari-Atalanta

La partita Cagliari-Atalanta, valida per la 16^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 14 dicembre alle ore 15 in diretta sull 'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Cagliari e Atalanta

Negli ultimi due campionati di Serie A in cui si sono sfidate, l’Atalanta ha vinto la gara di andata, il Cagliari quella di ritorno: in generale le due squadre non pareggiano nel massimo torneo dal 20 gennaio 2013 (1-1 a Bergamo), visto che da allora si sono registrate 10 vittorie bergamasche e otto sarde. Dopo una striscia di quattro successi fuori casa di fila dell’Atalanta, il Cagliari ha vinto nell’ultima gara casalinga contro i bergamaschi in Serie A (2-1 lo scorso 7 aprile): i sardi non ottengono due successi interni di fila contro i nerazzurri nel torneo dal periodo tra il 2016 e il 2018.

È dal 29 luglio 2020 (2-0 contro la Juventus) che il Cagliari non vince un match di Serie A contro una squadra che inizia la giornata al primo posto della classifica: quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque sfide contro la capolista del torneo. Questa è solo la seconda volta che l’Atalanta si trova in testa in solitaria alla fine di un turno di Serie A da quando la competizione è tornata a 20 squadre (dal 2004/05), ci era infatti riuscita solo dopo la quinta giornata nel 2022/23 (13 punti in quel caso); in generale i bergamaschi nella loro storia non avevano mai guidato la classifica del massimo campionato dopo 15 gare. Il Cagliari ha un punto in più (14 vs 13) rispetto alle prime 15 gare dello scorso campionato, mentre l’Atalanta ne ha ben 11 in più rispetto allo scorso torneo (34 vs 23) e con 34 punti ha stabilito il suo nuovo primato dopo le prime 15 partite stagionali di Serie A. Con una vittoria in questo match, l’Atalanta stabilirebbe il suo nuovo primato assoluto di successi consecutivi in Serie A: per adesso è a nove di fila, come già accaduto tra febbraio e luglio 2020.