"L'Inter gioca per vincere", parola di Marcus Thuram, "Presto per parlare della seconda stella, ma diamo il meglio in ogni partita". Queste le dichiarazioni dell'attaccante della squadra capolista al canale YouTube della Serie A. "Coppia con Lautaro? Ci completiamo bene"

Marcus Thuram ha concesso un’intervista al canale YouTube della Serie A, dove ha parlato del campionato e degli obiettivi stagionali dell’Inter: “Da quando ho firmato, so che l'Inter comincia il campionato per vincerlo. Il campionato è molto lungo ed è ancora presto per parlare della seconda stella, ma proviamo ad imparare in ogni allenamento e fare il meglio possibile ogni partita. Dall'inizio della stagione abbiamo fatto bei risultati e proviamo a continuare così”. Racconta poi il rapporto che ha instaurato con il suo compagno di reparto Lautaro, con il quale forma uno degli attacchi più forti del campionato: “La coppia con Lautaro? Ci sono tante cose, ma quello che veramente mi piace di più è la sua tecnica e il suo senso del gol. Ci completiamo bene. Lautaro è un giocatore molto intelligente e anch'io provo ad essere molto intelligente. Siamo due giocatori che rispettano il gioco: è più facile giocare con qualcuno così", ha concluso.