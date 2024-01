Il "Toro" scalpita, vuole tornare contro il Verona

Dopo aver saltato le ultime due partite di campionato contro Lecce e Genoa, Lautaro Martinez ha solo una cosa in mente: tornare in campo sabato 6 gennaio contro il Verona, per iniziare il 2024 con le vecchie tradizioni (nell’anno solare 2023 ha segnato 29 gol). Intanto il suo agente sta trattando per chiudere il rinnovo e rendere ancora più saldo il suo rapporto con l’Inter: fino a quando non otterrà la seconda stella non sarà contento

Il "Toro" scalpita. Non ce la fa più a restare fuori a guardare. Da capitano, anche se infortunato, Lautaro Martinez si è presentato a Genova insieme a Dimarco per caricare i compagni. Ora pensa solo al Verona da affrontare il 6 gennaio. Vuole ricominciare in questo anno nuovo con le vecchie tradizioni : 29 gol nell’anno solare 2023, con 15 reti in questo campionato e 2 in Champions. È in un momento magico, breve pit-stop muscolare a parte, e il suo agente sta trattando per chiudere il rinnovo e rendere ancora più saldo il suo rapporto con l’Inter .

Il "Toro" ha ancora fame

Lautaro ha vinto praticamente tutto in questi anni, ma non ha perso la fame. La sua grinta si forgia anche nelle sconfitte. Le lacrime di quando perse lo scudetto due stagioni fa, la sofferenza dopo la finale di Champions. Fino a quando non otterrà la seconda stella non sarà contento. Come si è visto a Marassi, Lautaro è fondamentale anche per i compagni. Thuram si esalta quando può dialogare con l’argentino. La "ThuLa" è la copertina dell’Inter capolista. L'Inter adesso deve e vuole ritrovare il suo capitano e capocannoniere. Già contro il Verona, match in cui Inzaghi vuole evitare altri passi falsi. E quando in campo scende il "Toro" tutto è più semplice.