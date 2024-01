Serie A, i giocatori con più minuti in campo nell'anno solare 2023

Nell’anno solare che si è appena concluso, ci sono stati alcuni calciatori di Serie A a cui i loro allenatori non hanno rinunciato praticamente mai: veri e propri “stakanovisti” del campionato, che hanno accumulato minuti su minuti nel 2023. A guidare questa speciale graduatoria, che prende in considerazione i giocatori di movimento e quindi non i portieri, l’empolese Luperto. Nella Top 1 5 anche tre campioni d'Italia con il Napoli e uno juventino. Ecco la classifica secondo i dati di transfermarkt.it