Monza, infortunio al ginocchio per Di Gregorio: un mese di stop

Sospiro di sollievo in casa Monza per le condizioni fisiche di Michele Di Gregorio. Il portiere brianzolo che nel corso della sfida con il Frosinone è stato costretto ad abbandonare il campo in stampelle dopo uno scontro di gioco con Harroui. Una botta al ginocchio sinistro che non gli ha permesso di continuare a giocare e che nelle ultime ore aveva fatto preoccupare non poco il Monza tanto che si era parlato del possibile acquisto sul mercato di un altro portiere. Il calciatore però si è sottoposto ad accertamenti a Barcellona che hanno scongiurato problemi seri. La diagnosi è di una forte contusione muscolare alla coscia sinistra, senza interessamento articolare al ginocchio. Si parla di uno stop di un mese