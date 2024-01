L'attaccante romanista, chiamato a votare il migliore allenatore 2023 per il The Best Fifa Award in quanto capitano del Belgio, ha espresso le sue tre preferenze non nominando il suo ex allenatore all'Inter e preferendogli Guardiola, Xavi e Spalletti

Più che il risultato finale della votazione, che ha visto trionfare un vincitore seriale come Pep Guardiola, a colpire è il giudizio di uno dei “giudici”. E non uno qualsiasi. Perché a votare il migliore allenatore 2023, meritevole di vincere il The Best Fifa Award, oltre ai tifosi, è una giuria di giornalisti, ct e capitani delle varie nazionali. Ed è proprio il voto del capitano del Belgio, a non passare inosservato, visto che Romelu Lukaku si è così espresso: prima preferenza per Guardiola, poi Xavi del Barcellona, quindi Spalletti, ora ct dell'Italia ma capace di far rivincere lo scudetto al Napoli. E a spiccare è l’assenza, nelle sue preferenze, per il suo ex allenatore Simone Inzaghi, che ha comunque chiuso al terzo posto finale. Questione di gusti, magari, anche se a pensar male si può ipotizzare che la mancata preferenza per Inzaghi da parte di Big Rom sia uno strascico del finale della scorsa stagione, con l’allenatore che per la finale di Champions proprio contro il City di Guardiola scelse di schierare Dzeko titolare e di mandare Lukaku in panchina. Una scelta che ha poi probabilmente condizionato le decisioni del belga di non rimanere all'Inter. E -chissà- di votare per altri allenatori, al momento di premiare il migliore.