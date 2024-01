Il Napoli arriva alla sfida con la Lazio con una serie di indisponibili tra infortuni, squalifiche e Coppa d'Africa. Mazzarri studia come centrare l'obiettivo Champions e aspetta i rinforzi dal mercato: prima giornata a Castel Volturno per Dendoncker, si stringe per Perez

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT - CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE