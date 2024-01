Azzurri in emergenza tra assenti (Osimhen e Anguissa in Coppa d’Africa), infortunati (Natan, Meret e Olivera) e per ultimi gli squalificati Kvaratskhelia, Simeone e Cajuste. Obbligatorio il ricorso al 3-5-1-1 con Politano a supporto di Raspadori. A centrocampo giocano Demme e Zielinski, dietro Ostigard completa il trio con Rrahmani e Juan Jesus. A sinistra c'è Mario Rui e non Mazzocchi