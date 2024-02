De Rossi lancia Angelino: il calciatore spagnolo sarà subito titolare in difesa sulla corsia di sinistra. In attacco Lukaku supportato da Dybala e Pellegrini. Ranieri, invece, in conferenza stampa non ha escluso la possibilità di giocare con le due punte. L'allenatore dei rossoblù potrebbe ritrovare Luvumbo per la gara dell'Olimpico, al rientro dalla Coppa d'Africa

