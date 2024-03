La Procura di Roma sta ancora verificando se nel fascicolo ottenuto dalla Procura di Perugia esistono elementi che possano ritenere fondate le accuse mosse al presidente della Figc Gabriele Gravina, Ma al momento non ci sono indagati né ipotesi di reato.

Le segnalazioni nei confronti di presunti illeciti riconducibili a Gravina derivano peraltro dall’operato del sostituto procuratore della DNA Laudati e dal finanziere Striano, indagati (loro sì) per abuso d’ufficio, per aver procurato danno volontario allo stesso Gravina. Devono anche rispondere all’accusa di accesso abusivo al sistema informativo per raccogliere informazioni segrete e di falso, per aver detto di avere agito su input della procura di Salerno, mentre le informazioni sarebbero arrivate da Emanuele Floridi, esperto advisor del mondo dello sport, vicino a Lotito, un tempo collaboratore dello stesso Gravina con cui sarebbe poi entrato in conflitto.

Laudati avrebbe detto di voler svolgere accertamenti su ipotetiche compartecipazioni patrimoniali tra Gravina e Iervolino, che nel 2021 acquisì la Salernitana. Lotito non avrebbe voluto cedere la società, ma fu costretto a farlo dal presidente della Figc, che fece valere il principio secondo cui non si possono possedere due club all’interno dello stesso campionato e in virtù di questo non accettò neppure l’ipotesi di un trust.