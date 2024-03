Mentre il procuratore di Perugia Raffaele Cantone indaga su chi lo avrebbe "dossierato", le risultanze sulle operazioni del presidente Figc (legate dall'assegnazione dei diritti della LegaPro quando Gravina ne era presidente e alla compravendita di libri usati e di un appartamento a Milano) sono state trasmesse per competenza alla Procura di Roma (anche se potrebbero passare a Firenze o Milano). Ed è qui che ieri Gravina stesso ha chiesto di essere ascoltato: un incontro di due ore alla presenza dei legali che per essere formalizzato, con tutte le garanzie relative, ha necessitato l'iscrizione di Gravina nel registro degli indagati e una relativa ipotesi di reato (appropriazione indebita e autoriciclaggio). "Il nostro assistito è una persona offesa - hanno chiarito i legali di Gravina dopo aver consegnato alla Procura di Roma un'ampia memoria difensiva - per questo auspica si faccia luce quanto prima su quella che si sta profilando come una vera e propria attività di dossieraggio, rispetto alla quale si augura anche l’individuazione dei mandanti”.