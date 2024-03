L'allenatore granata presenta in conferenza stampa la sfida del Maradona contro il Napoli: "Le prestazioni sono di alto livello, ci mancano i risultati. E il gol". Sulla squalifica: "Le mie reazioni sono di foga e non di cattiveria" ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT

Giornata di conferenza stampa in casa Torino in attesa della sfida contro il Napoli. Un match presentato così da Ivan Juric (non sarà in panchina per la squalifica rimediata contro la Fiorentina) in conferenza stampa: "Ci mancano solo i risultati per dare un giudizio positivo. La squadra, dopo un inizio così, è arrivata a un'espressione di gioco molto alto. Dobbiamo fare qualcosa di speciale". L'assenza di gol comincia a farsi sentire: "Questa mancanza del gol ci sta massacrando, dobbiamo alzare il livello dell’attacco".

"Periodo in cui Sanabria vede la porta piccola" E a proposito di attaccanti: "Zapata? Nella mia carriera di allenatore non ho mai avuto un giocatore così, di questo peso: sta facendo benissimo e non influisce negativamente su Sanabria, perché sono anche due grandi amici. Tonny sta vivendo un momento in cui vede la porta piccola e non è brillantissimo: pur avendo avuto in questo periodo 9-10 palle gol le ha sempre sbagliate. Questa situazione ci sta penalizzando".

"Squalifica? Le mie reazioni sono di foga" Il giudice sportivo lo ha fermato per due turni dopo le scintille nel finale di gara contro la Fiorentina, un episodio sul quale Juric è tornato: "Devo ringraziare il loro allenatore (Italiano, ndr) e il loro direttore (Pradé, ndr), hanno capito che le mie reazioni sono di foga e non di cattiveria e devo dire che la squalifica mi è sembrata generosa per l'episodio".