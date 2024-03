In casa Salernitana continua a tenere banco il "caso Dia". Il tutto è nato dalla decisione dell'attaccante senegalese di non entrare in campo nel corso della gara contro l'Udinese nonostante Liverani avesse deciso di gettarlo nella mischia nella ripresa. Da lì la scelta di allontanare il calciatore del gruppo squadra: il classe '96 si allena a parte, non è stato convocato per la trasferta di Cagliari ed è stato escluso dal ritiro deciso dal club per cercare di risollevare le sorti della squadra in queste ultime 10 giornate.