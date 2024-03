Milan, tournée negli Usa la prossima estate

Per il secondo anno consecutivo il Milan volerà negli Stati Uniti nel corso del prossimo pre campionato. I rossoneri giocheranno tre amichevoli: il 27 luglio contro il Manchester City, il 31 luglio contro il Real Madrid e il 6 agosto contro il Barcellona

Il Milan parteciperà al Soccer Champions Tour 2024, in programma negli Stati Uniti la prossime estate. La nuova edizione del torneo vedrà la partecipazione di Milan, Barcellona, Chelsea, Manchester City e Real Madrid. Le amichevoli si giocheranno a New York, New Jersey, Chicago, Orlando, Baltimora e Charlotte.



I rossoneri torneranno negli Stati Uniti per il secondo anno consecutivo, dopo l'esperienza nella West Coast della scorsa estate, quando il Milan giocò contro Real Madrid e Juventus a Los Angeles e Barcellona a Las Vegas.

Le amichevoli in programma



Milan-Manchester City a New York il 27 luglio

a New York il 27 luglio Milan-Real Madrid a Chicago il 31 luglio

a Chicago il 31 luglio Milan-Barcellona a Baltimora il 6 agosto

I dettagli delle tre amichevoli