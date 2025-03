Dove vedere Empoli-Roma

La partita Empoli-Roma , valida per la 28^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 9 marzo alle ore 18.00 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Maurizio Compagnoni, commento di Riccardo Montolivo. A bordocampo Vanessa Leonardi e Angelo Mangiante. Dalle 15.30 da non perdere ' Sunday Football '. In studio: Leo Di Bello, Marco Nosotti, Gianfranco Teotino e Fabio Quagliarella.

I numeri di Empoli e Roma

L'Empoli ha vinto le ultime due sfide contro la Roma in campionato (entrambe per 2-1, il 26 maggio 2024 e lo scorso 25 agosto), dopo che aveva ottenuto solo tre successi nelle precedenti 31 partite complessive contro i giallorossi in Serie A (5N, 23P). Quattro dei cinque successi dell'Empoli contro la Roma in Serie A sono arrivati in casa del club toscano. Gli azzurri potrebbero, infatti, ottenere due vittorie interne di fila contro i giallorossi solo per la seconda volta nel massimo campionato, dopo il periodo tra l’ottobre 2005 e il febbraio 2007. L'Empoli è la squadra che in percentuale ha guadagnato meno punti in casa in questa stagione di Serie A: solo infatti il 36% dei punti dei toscani (8/22) è arrivato al Castellani–Computer Gross Arena. La Roma ha vinto le ultime quattro gare di campionato, i giallorossi non ottengono cinque successi consecutivi in Serie A dal periodo tra ottobre e novembre 2017, con Eusebio Di Francesco allenatore. L'Empoli è la squadra che ha segnato meno gol in partite casalinghe (cinque reti in 13 gare interne) in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei; solo due formazioni nella storia della Serie A hanno realizzato meno gol dopo 13 gare casalinghe in una singola stagione: la Sampdoria nel 2022/23 (tre) e il Mantova nel 1967/68 (tre). Dopo i clean sheet esterni contro Venezia e Parma, la Roma potrebbe mantenere la porta inviolata in tre trasferte di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra settembre e ottobre 2019.