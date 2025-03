I nerazzurri ribaltano l'ultima in classifica e vincono 3-2, partita analizzata da Simone Inzaghi: "Complimenti a Nesta e al Monza, in Serie A sono tutte partite toste. Non è facile recuperare energie: visto le big sconfitte in Germania?". Sul Feyenoord che ha 'riposato': "Fanno bene se hanno la possibilità, ma non è regolarissimo...". E la battuta dopo il gesto del Treble a Rotterdam: "Avrei dovuto correggermi e dire quattro, perché c'è anche il Mondiale per Club" INTER-MONZA: HIGHLIGHTS - PAGELLE - CLASSIFICA

Brividi a San Siro, dove l'ultima in classifica spaventa la capolista. Da 0-2 a 3-2 per l'Inter, che la spunta nella ripresa contro il sorprendente Monza e difende la vetta della classifica (a +4 sul Napoli che gioca domenica contro la Fiorentina). Nerazzurri colpiti nel primo tempo da Birindelli e l'ex Keita, poi la rimonta passa dai gol di Arnautovic e Calhanoglu prima dell'autorete di Kyriakopoulos. Una partita analizzata a Sky da Simone Inzaghi: "Bisogna fare i complimenti a Nesta e al Monza, ottima gara ma bravi anche i miei ragazzi. Eravamo sotto 2-0 contro un'avversaria che si difendeva bene. Gran secondo tempo, i cambi ci hanno aiutato e abbiamo fatto il record stagionale di tiri… In Serie A le partite sono tutte toste". Interpellato sulla battuta del Treble a Rotterdam, quando in conferenza stampa ha mostrato con le dita il numero dei titoli nel mirino, Inzaghi ha puntualizzato: "Avrei dovuto correggermi e dire quattro, perché c'è anche il Mondiale per Club. Battute a parte, pensiamo solo a dare soddisfazione ai nostri tifosi. Grande spirito dei nostri ragazzi. Non guardiamo i calendari, perché martedì c'è il Feyenoord". Sugli infortuni: "Lautaro era affaticato ma nessun allarmismo, vediamo come evolve. Zielinski ha invece sentito qualcosa al polpaccio: dovrà fare esami ma sicuramente lo perderemo per un po' di tempo". Futuro da mezzala per Correa? "Lo aveva già fatto con me alla Lazio, volevamo fare il 4-3-3 ma dopo il gol volevamo che uscisse sul terzo. Sicuramente è un giocatore molto duttile".

"Feyenoord fa bene a non giocare, però..." Inspiegabile la differenza della tenuta difensiva tra Champions (solo un gol incassato in 9 partite) e campionato (ben 27 dove però è superiore il tasso offensivo): "Noi prepariamo le gare nella stessa maniera - spiega Inzaghi -, in Europa stiamo avendo questo passo difensivo e in campionato un altro segnando di più. Non è semplice recuperare energie, avete visto cosa è successo in Germania con le sconfitte di Bayern, Leverkusen e Dortmund. Sarà un cammino pieno di insidie e andiamo avanti. C'è la Champions, poi si andrà a Bergamo… Il primo gol subito era evitabile, ma i ragazzi danno tutto nonostante le rotazioni". Il Feyenoord non è sceso in campo per prepararsi alla Champions: "Fanno bene se hanno la possibilità, non è regolarissima questa cosa però…". E in chiusura, tre motivi per spiegare il primato in classifica: "Continuità, gol fatti e obiettivo. Cerchiamo di ragionare una partita per volta con grande concentrazione. Dopo oltre 40 partite a inizio marzo siamo lì. Lo dobbiamo alla nostra gente".