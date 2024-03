Pinto a Sky: dall’addio di Mou al futuro di Dybala

Gianluca Di Marzio ha intervistato in esclusiva Tiago Pinto: l'ex general manager della Roma ha parlato dell’addio alla Roma, dell’esonero di Mourinho, della delusione e del post Budapest, oltre a fare un bilancio dei suoi anni in giallorosso. Appuntamento da stasera alle 20.30 su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

A Gianluca Di Marzio , Tiago Pinto ha raccontato, tra l’altro, il giorno dell’addio di Mourinho: “Quello è stato un giorno molto difficile per tutti. Io sono ancora giovane, non so se i Direttori sportivi più anziani gestiscono in modo diverso. Io nel momento in cui si deve licenziare un allenatore sono morto”.

Intervistato in esclusiva da Sky Sport , l’ex direttore sportivo della Roma Tiago Pinto ha parlato di numerosi argomenti relativi al periodo trascorso alla guida dell’area tecnica del club giallorosso, del presente e del futuro suo e della sua ex società.

"De Rossi? Persona spettacolare, abbiamo avuto sempre ottimo rapporto"

Confermerebbe De Rossi per la prossima stagione, se fosse ancora direttore della Roma? “Non possono mettermi in quei panni, ovviamente Daniele sta facendo molto bene; è una persona spettacolare. Mi ha sorpreso la consapevolezza che lui ha di quanto costa essere allenatore”. E’ vero che De Rossi le ha chiesto di restare? “Sì, noi abbiamo sempre avuto un buon rapporto, anche prima del suo arrivo”.

