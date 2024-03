Distorsione per Sommer, De Vrij salta l'Empoli

Yann Sommer e Stefan De Vrij si sono sottoposti questa mattina a esami strumentali, presso l'Istituto Humanitas di Rozzano. Distorsione della caviglia destra, da valutare giorno dopo giorno per il portiere svizzero. Risentimento muscolare all'adduttore lungo della coscia destra per il difensore olandese, che sarà rivalutato tra qualche giorno. Il portiere potrebbe recuperare per l'Empoli, mentre il difensore salterà la sfida in programma il prossimo 1 aprile

Comunicato ufficiale dell'Inter sulle condizioni di Yann Sommer e Stefan De Vrij, che si sono infortunati rispettivamente con Svizzera e Olanda. Per il portiere - infortunatosi durante l'amichevole contro la Danimarca - la distorsione alla caviglia destra sarà da valutare giorno dopo giorno: in dubbio per la sfida contro l'Empoli del prossimo 1 aprile a San Siro. Se non ce la dovesse fare Simone Inzaghi schiererà Audero dal 1'. Il difensore - che si è fatto male in allenamento con la sua nazionale - ha un risentimento muscolare all'adduttore lungo della coscia destra. Non sarà a disposizione per la sfida con l'Empoli e sarà da rivalutare in vista della trasferta di Udine dell'8 aprile. Un problema in più per Inzaghi, che potrebbe perdere anche Acerbi nel caso venisse squalificato per l'insulto razzista a Juan Jesus in Inter-Napoli.