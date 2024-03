Juve, con la Lazio chance di rilancio per Chiesa

Sabato alle 18 contro all’Olimpico contro la Lazio la Juve vuole ripartire in campionato dopo il ko con il Napoli e i due pari con Atalanta e Genoa: Allegri punta sul rilancio di Chiesa, a un solo gol dal suo record di reti in serie A in bianconero

Brillare come a inizio stagione. Un obiettivo per Federico Chiesa . Una speranza per la Juve . Palla vagante in area e sinistro preciso. La luce negli occhi per l’abbraccio con lo Stadium in festa. Il gol alla Lazio all’andata è l’immagine di una partenza di campionato esaltante per Chiesa: quattro reti nelle prime cinque giornate . Da allora sono arrivate ancora tre reti, di cui una sola decisiva, col Genoa su rigore. Una stagione proseguita senza la continuità che l’attaccante cercava, tra intoppi fisici ed equivoci tattici, sottolineati dall’esplosione di Yildiz . Ma Chiesa ha lavorato duro per ritrovare uno spazio da protagonista.

Chiesa, dall'intesa con Vlahovic al record di gol

Se a Napoli aveva lanciato ottimi segnali, col Genoa prima della sosta è rimasto intrappolato nelle difficoltà della squadra, che non è riuscito a scuotere con le sue accelerazioni. In difficoltà anche nell’intesa con Vlahovic che alla fine ha pagato il suo nervosismo e salterà la Lazio per squalifica. Allegri valuterà le condizioni di Chiesa e degli altri nazionali al rientro a Torino, ma l’idea è quella di rilanciare l’attaccante azzurro che sarà comunque in ballottaggio con Yildiz per affiancare Kean davanti. E pur con tutte le difficoltà di questi mesi, Chiesa è a un passo dal suo record di 8 gol con la Juve in campionato: la miglior stagione è stata la prima, quella con Pirlo allenatore e Tudor vice che ritroverà all’Olimpico da avversario. In tutto 14 reti, di cui 4 in Champions League. L’Europa è l’obiettivo imprescindibile per la Juve che punta anche alla Coppa Italia. Se Chiesa tornerà ai livelli di inizio stagione sarà meno difficile raggiungere entrambi.