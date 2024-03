Il nuovo allenatore della Lazio nel pre-partita: "Voglio vedere tante cose sulle quali abbiamo lavorato, è vero che lo abbiamo fatto poco anche con i nazionali. Non è una questione di sistema o di stile, ma dopo tre anni servirà tempo per cambiare. Sono fiducioso, spero di vedere quanto preparato. Perché Kamada e Castellanos titolari? Preferivo schierare chi non è andato in Nazionale al netto di qualche infortunio, ma ci sono tanti impegni e ci sarà spazio per tutti. Immobile in panchina? Il Taty è giusto parta titolare oggi dopo i due gol dell'ultima partita..."