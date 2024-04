La polizia è intervenuta attorno alle 9.30 di questa mattina per separare due gruppi di ultras di Roma e Lazio vicino allo stadio Olimpico dove alle 18 si gioca il derby di Roma. Per disperderli le forze dell'ordine, oggetto di lancio di bombe carte, hanno utilizzato i lacrimogeni. Arrestato un tifoso romanista, immagini della scientifica già al vaglio per identificare altre responsabilità.