Seconda sconfitta consecutiva per Tudor dopo l'esordio brillante in casa contro la Juventus di una settimana fa: "La Roma era troppo per noi, alla terza partita in sette giorni. Non vedo l'ora di tornare a lavorare lunedì sul campo". Il doppio ko in Coppa Italia e nel derby non destabilizza l'entusiasmo dell'allenatore: "Sono ottimista, ho solo bisogno di conoscere meglio la squadra"

"Devo conoscere meglio la squadra"

Ai microfoni di Dazn nel post-partita, Tudor ha insistito soprattutto su un concetto, la necessità di tempo per allenare la nuova squadra. "Devo conoscerla meglio, c'è bisogno di lavoro per interpretare il calcio che voglio, servono di solito due mesi per raggiungere il livello di intensità che voglio e, in parte, stiamo già mostrando. Sono ottimista, guardo con positività al futuro, è normale che ci siano delle influenze del passato, sono due tipi di calcio completamente diversi. Serve migliorare soprattutto la fase offensiva: "Al momento facciamo tanta fatica in attacco, è evidente. Non è facile fare pressing alla Roma, loro hanno qualità e se tu vuoi rubare palla c'è bisogno di essere perfetti, noi non abbiamo spaccato molto la linea. Abbiamo provato a essere compatti, ma loro ci hanno schiacciato, i cross e la loro fisicità ci hanno dato fastidio. Sulle seconde palle arrivavamo sempre in ritardo. Voglio vedere più incisività e cattiveria, mantenendo sempre l'equilibrio. Non vedo l'ora che arrivi lunedì per iniziare a preparare la prossima gara".