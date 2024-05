Il portiere si è infortunato a un dito della mano durante l’allenamento di questa mattina a Milanello. Salterà di certo l’ultima sfida di campionato del Milan, sabato sera in casa con la Salernitana. Maignan svolgerà ulteriori accertamenti nelle prossime ore per capire la gravità e soprattutto i tempi di recupero: il rischio è di non recuperare in tempo per l’Europeo, dopo aver già saltato il mondiale 2022 in Qatar per infortunio. Il ct della Francia Deschamps diramerà la lista dei convocati dei Bleus il 7 giugno