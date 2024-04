Il Milan reagisce a metà: solo un pareggio in rimonta contro il Sassuolo. Pioli non fa drammi: "Non abbiamo sbagliato atteggiamento, solo qualche disattenzione. Offensivamente abbiamo creato molto". Ora la doppia sfida contro Roma e Inter: "Sono convinto che, se giochiamo come sappiamo, ci qualificheremo in Europa League. Vogliamo vincere il derby per i nostri tifosi. Nei momenti importanti, non sbagliamo"

SASSUOLO-MILAN 3-3: GOL E HIGHLIGHTS