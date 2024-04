Pioli propone un turnover moderato con Leao e Theo dal 1', ma l'inizio del Milan è tragico. Il Sassuolo passa subito in vantaggio con un bellissimo destro al volo di Pinamonti. Decisiva l'azione personale di Volpato, schierato a sorpresa da Ballardini come ala destra. Laurientè in contropiede sfiora subito il 2-0, ma al secondo tentativo non sbaglia e segna il raddoppio