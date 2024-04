Una vittoria che, anche in base al risultato dell’Udinese, potrebbe valere la salvezza. È questo l’obiettivo del Genoa di Alberto Gilardino che nella giornata di domani, 29 aprile, chiude la 34^ giornata di Serie A contro il Cagliari, in programma alle ore 20:45 al Ferraris. Gli uomini di Gilardino, dunque, potrebbero festeggiare la matematica permanenza in Serie A con un mese di anticipo. "Alla squadra – ha spiegato l’allenatore del Genoa in conferenza stampa – ricorderò quanti sacrifici abbiamo fatto per arrivare a 39 punti e come li abbiamo fatti e quanto fatto in queste settimane e mesi per mettere i puntini su questo campionato. Ma sappiamo che incontreremo una squadra viva e mentalmente molto forte come ha dimostrato con gli ultimi risultati tra cui la vittoria sull'Atalanta o il pareggio con l'Inter. Una squadra che ha trovato certezze e conferme attraverso l'allenatore. Hanno compattezza e solidità".

