La sfida di Marassi tra Genoa e Cagliari chiude la 34^ giornata. Gilardino si affida alla coppia Gudmundsson-Retegui, a centrocampo gioca Thorsby. Un po' di novità in tutti i reparti per Ranieri che sceglie Oristanio al fianco di Shomurodov in attacco, con Gaetano alle spalle. Jankto out per un trauma distorsivo alla caviglia destra, Mina precauzionalmente in panchina per un leggero affaticamento al polpaccio. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 20.45