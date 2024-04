Il centrocampista della Salernitana è stato portato in ospedale dopo aver accusato un lieve malore in casa. Il comunicato sul sito del club: "E' sotto osservazione presso l’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno per ulteriori accertamenti"

Paura per Iron Gomis, centrocampista della Salernitana. Nella giornata di oggi, infatti, il francese ha accusato un lieve malore ed è sotto osservazione all'ospedale di Salerno, come reso noto da una comunicazione ufficiale del club. Sul sito si legge: "La Salernitana comunica che, a seguito di un lieve malore accusato presso la propria abitazione nella mattinata di oggi, il calciatore Iron Gomis è sotto osservazione presso l’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno per ulteriori accertamenti". Il francese ha disputato cinque presenze con la maglia della Salernitana: è sceso in campo anche contro il Frosinone, nell'ultima partita di campionato.