Lecce, ecco Giampaolo: "Ho grande entusiasmo"

Giornata di presentazione per Marco Giampaolo a Lecce. Il nuovo allenatore dei salentini prende il posto dell'esonerato Gotti e torna ad allenare in serie A a due anni di distanza dall'ultima esperienza con la Sampdoria: "Il calcio è cambiato tanto. Prima c'era chi pensava a presidiare gli spazi, oggi si gioca uomo su uomo. Non esistono più sistemi di gioco, si difende in un modo e si attacca in un altro"

Riparte da Lecce Marco Giampaolo. Riparte dopo due anni dall'ultimo esonero con la Sampdoria con una gran voglia di rimettersi in gioco. Lo si capisce subito dalle prime parole della conferenza stampa di presentazione di oggi accanto al presidente del club Sticchi Damiani e ai responsabili dell'area tecnica Corvino e Trinchera: "Lecce per me è una grande opportunità. Ritengo ci siano calciatori che abbiano le caratteristiche per esprimere il mio pensiero. È un sì motivato da argomenti tecnici. Avevo proposte all'estero, un estero che aveva solo un sapore economico e non tecnico. Corvino mi ha chiesto di lavorare, voglio giocare a calcio. Se ho un possesso palla superiore significa che ho la palla più dell'avversario. Per giocare a calcio ci vogliono conoscenze e qualità tecniche. Credo che ci siano qualità tecniche in questa squadra". Due anni di stop ma Giampaolo non ha mai smesso di seguire il calcio e soprattutto di aggiornarsi: "Nell'ultimo anno ho lavorato in smart working. Ho visto il Lecce, non dal vivo ma in TV durante questo campionato. L'ho rivisto in questi giorni, nel dettaglio. I calciatori prima di giudicarli bisogna allenarli. Ho grande entusiasmo. Il calcio è cambiato. Prima c'era chi pensava di presidiare gli spazi, oggi si gioca uomo su uomo. Oggi non esistono più sistemi di gioco, si difende in un modo e si attacca in un altro. È cambiato tanto e bisogna stare al passo coi cambiamenti"