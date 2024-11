Marotta: "A Scaroni auguro la seconda stella"

Un Beppe Marotta sorridente e in grande forma quello che si è presentato a ritirare il "Premio Liedholm 2024" riconoscimento assegnato ogni anno ad una personalità del mondo del calcio che nella propria carriera si sia particolarmente distinto non solo per meriti sportivi, ma per lo stile, l'eleganza e l'educazione che contraddistinguevano Nils Liedholm. “Grazie per un premio che mi fa onore, legato ad una figura importante della mia vita. A Varese ho iniziato la mia carriera, nel 69 Liedholm era allenatore del Varese, io avevo 12 anni. Abitavo a 150 metri dallo stadio dove si allenava la squadra che era in B e poi andò in a. Io finita la scuola riuscivo ad assistere alle enti, avevo capito la grandissima capacità di gestire il gruppo". Dal palco la replica all'amico Paolo Scaroni "Scaroni ha detto che rappresenta l'unica squadra di Milano? Dipende da che punto di vista ma non voglio far polemiche, Paolo è un amico. Sulla mia cravatta ci sono due stelle, auspico che presto possa raggiungerle anche il Milan...".

approfondimento Le due facce dell’Inter tra certezze e fragilità