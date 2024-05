Tifosi Samp accoltellano un genoano: 4 fermati

I quattro portati in Questura dopo che nel pomeriggio in un bar di Genova Nervi avevano ferito un tifoso rivale. L’episodio il giorno dopo le violenze della giornata di ieri, con gli scontri tra un centinaio di sampdoriani contro un ristretto gruppo di tifosi rossoblu in piazza Alimonda, avvenuti nel pomeriggio, e la risposta dei genoani che in serata avevano poi devastato una sede degli ultrà rivali. Preoccupazione in città per l'escalation di violenza ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT

Dopo gli scontri avvenuti nella giornata di ieri, continua la violenza tra i tifosi della Sampdoria e quelli del Genoa. Nel pomeriggio di oggi, lunedì, quattro ultrà blucerchiati sono entrati in un bar a Nervi, in via Oberdan, e hanno accoltellato a un braccio un genoano. La vittima è stata soccorsa dal personale del 118 e portata in codice giallo al San Martino. I tifosi, durante la rissa, hanno danneggiato il locale. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia. I quattro tifosi sono stati fermati e portati in questura, dove sono stati interrogati. Secondo una prima ricostruzione i quattro ultrà della Sampdoria sarebbero entrati dentro il bar dove c'erano due genoani e li avrebbero aggrediti. Una delle vittime, 40 anni circa, sarebbe stato colpito con un coccio di bottiglia e ferito al braccio. L'altro sarebbe stato picchiato, forse colpito con una suppellettile, tanto che all'arrivo del personale del 118 avrebbe lamentato dolori all'addome.

L’assalto di ieri dei sampdoriani al club del Genoa L’accoltellamento di un tifoso genoano da parte di quattro sampdoriani arriva il giorno dopo i duri scontri che sono avvenuti in città tra le opposte fazioni. Nella giornata di ieri, domenica, un centinaio di ultras blucerchiati , armati di caschi e bastoni e con il volto coperto da sciarpe e cappucci, ha assaltato un ristretto gruppo di genoani che stava guardando il match contro il Milan in un club di piazza Alimonda (forse in compagnia di alcuni tifosi della Reggiana, appena sconfitta a Marassi dalla Samp). All’arrivo delle forze dell’ordine, la violenza si è scatenata contro polizia e carabinieri, con attacchi a una camionetta e cariche, con almeno due poliziotti feriti e in ospedale.