Nuova disavventura per M'Baye Niang. L'attaccante dell'Empoli avrebbe causato un incidente stradale nella serata di lunedì 6 maggio. Secondo l'agenzia Ansa, il Suv di colore grigio su cui si trovava insieme a un'altra persona si sarebbe schiantato contro un furgone e due auto in sosta, finendo infine la sua corsa contro un muro. Non è chiaro chi si trovasse alla guida. L'incidente non ha causato feriti e Niang sarà regolarmente a disposizione di Nicola in vista della partita contro la Lazio, in programma domenica 12 maggio alle 12:30.