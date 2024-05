Dove vedere Hellas Verona-Torino

La partita tra Verona e Torino valida per la 36^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 12 maggio alle 15 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Verona e Torino

Ben nove delle ultime 13 sfide tra Hellas Verona e Torino in Serie A sono terminate in pareggio (completano tre vittorie dei granata e un successo degli scaligeri); dal 2015/16, infatti, solo la sfida tra Juventus e Atalanta ha visto più pareggi nel torneo (10). Il Torino ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime cinque gare contro l’Hellas Verona in Serie A, tra cui le due più recenti; i granata non registrano tre clean sheet di fila contro i gialloblù nel massimo campionato dal periodo tra il 1978 e il 1979. Il Torino è rimasto imbattuto in 12 delle ultime 13 trasferte contro l’Hellas Verona in Serie A (8 vittorie, 4 pareggi), l’unico successo nel parziale degli scaligeri al Bentegodi contro i granata risale al 25 febbraio 2018 (2-1). L’Hellas Verona ha vinto due delle ultime tre partite di campionato (una sconfitta), tanti quanti successi nelle precedenti 12 gare di Serie A (2 vittorie, 5 pari, 5 sconfitte). Da inizio marzo 2024, l’Hellas Verona ha guadagnato 14 punti in nove match di Serie A (4V vittorie 2 pari, 3 sconfitte), nel periodo solo cinque squadre hanno fatto meglio dei gialloblù nel torneo: Inter (20), Milan (18), Bologna (16), Roma (16) e Lazio (16). Il Torino non ha segnato negli ultimi quattro match di campionato, i granata potrebbero rimanere a secco di gol in più gare di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra l’ottobre e il dicembre 1991 (sei in quel caso). Il Torino è la formazione che ha pareggiato con il punteggio di 0-0 più match in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei (nove); in generale, bisogna tornare al 1988/89 per trovare almeno una squadra di Serie A con più pareggi a reti inviolate in un singolo campionato: Hellas Verona (13), Lazio (12) e Pescara (10) in quel caso.