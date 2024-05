Il 12 maggio è una data significativa per il mondo gialloblù perché è l'anniversario della vittoria dello scudetto nella stagione 1984/85. Il Verona contro il Torino scenderà in campo con una patch speciale sulla maglietta. Le maglie degli undici titolari verranno messe all'asta su Matchwornshirt.com già al fischio d'inizio, mentre le altre verranno aggiunte in un secondo momento. Per l'occasione, il ricavato verrà destinato all'Associazione Ex Gialloblù.