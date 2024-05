Guarda tutti gli Skylights del weekend di Serie A!

Giornata di verdetti la penultima della Serie A. La Roma batte il Genoa ed è aritmeticamente al sesto posto così come l'Atalanta è certa del piazzamento Champions. In coda, il Cagliari è aritmeticamente salvo grazie al successo del Sassuolo che dopo 11 anni retrocede in Serie B. Ecco gli highlights di Sky Sport di questa 37esima giornata. Aspettando le due partite mancanti: Salernitana-Verona e Bologna-Juve in programma oggi

