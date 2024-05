Sarà Daniele Bonera a sedere sulla panchina rossonera nell'amichevole in programma in Australia contro la Roma il prossimo 31 maggio, una sorta di "antipasto" del Milan U23 che nascerà a breve. Ancora incertezza sui convocati, con i big che saranno impegnati con le rispettive nazionali che non vorrebbero partire

Dopo aver concluso la sua stagione in casa contro la Salernitana, nella giornata di lunedì è in programma la partenza del Milan per l'Australia. Appuntamento alle 11:30 a Milanello e poi il volo dall'aeroporto di Malpensa. Il prossimo 31 maggio , infatti, è in programma un'amichevole contro la Roma a Perth , con calcio d'inizio fissato alle ore 13 (fuso orario italiano).

Bonera sarà in panchina in Australia

Ovviamente non saranno presenti Stefano Pioli e il suo staff. A sedere in panchina sarà Daniele Bonera e pochi altri collaboratori, una sorta di "anticipazione" del Milan U23 che nascerà a breve. Ore di dialogo tra i calciatori e il club perché nessuno dei big vorrebbe partire, soprattutto chi giocherà Euro2024. La società ha firmato accordi con gli organizzatori che prevedono la presenza dei big, ma andare in Australia per i calciatori che saranno impegnati con le rispettive nazionali (Leao, Theo, Giroud, Reijnders ad esempio) vorrebbe dire nessun giorno di riposo. Sicuramente non ci saranno Bennacer, Chukwueze e Maignan. Ibrahimovic dovrebbe partire con la squadra, mentre gli altri dirigenti resteranno in Italia per chiudere con il nuovo allenatore.