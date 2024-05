Guarda tutti gli Skylights del weekend di Serie A!

Serie A

Empoli e Udinese si salvano all'ultima giornata: in B il Frosinone che raggiunge Sassuolo e Salernitana. L’Atalanta batte il Torino: sfuma la possibilità di avere 6 italiane in Champions, con la Roma che va in Europa League, così come la Lazio che chiude 7^. Fiorentina 8^, ma se vince la Conference va in Europa League e regala al Torino un posto in Conference. Napoli fuori dalle coppe. Manca solo il recupero Atalanta-Fiorentina: se la Dea vince, chiuderà 3^ scavalcando la Juve TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT