Roma e Milan ricordano Di Bartolomei

"L'anniversario della morte di Ago è sempre triste per ogni romanista. Io ero molto piccolo e non l'ho vissuto, ma dai racconti di mio padre e dei miei amici più vecchi comprendo quanto sia forte il legame con ogni romanista". Così Daniele De Rossi ricorda Di Bartolomei , scomparso il 30 maggio 1994, nella conferenza stampa in Australia. "Agostino ha lasciato l'esempio di cosa significhi essere romano e romanista. E dobbiamo onorarlo e ricordarlo ogni volta che indossiamo questa maglia ", ha concluso il tecnico giallorosso.

"Ago, ieri, oggi e sempre"

Questo il post della Roma sul suo storico capitano, nel trentennale della sua morte. La Roma, impegnata in Australia con il Milan, ha voluto ricordare insieme al club rossonero il calciatore, pubblicando una foto con due maglie (una giallorossa e l'altra milanista) dedicate a Di Bartolomei. A posare con le divise sono De Rossi e Smalling per la Roma, Bonera e Calabria per il Milan. Le due società, che venerdì si affronteranno in amichevole a Perth, vestiranno anche una maglia speciale con la patch per Agostino.