Il difensore nerazzurro è stato operato nella mattinata di lunedì per la pubalgia che lo costringerà a saltare gli Europei con la Nazionale. Acerbi dovrebbe tornare a disposizione di Inzaghi per metà luglio

La pubalgia lo ha costretto a saltare l'appuntamento europeo con la Nazionale di Luciano Spalletti. Nella mattinata di lunedì 3 giugno Francesco Acerbi è stato operato per risolvere il problema della pubalgia di cui ha sofferto nell'ultimo periodo. Come si legge nel comunicato del club nerazzurro: "Nella mattinata di oggi Francesco Acerbi è stato sottoposto, presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, ad intervento chirurgico di rinforzo della parete inguinale destra. L'intervento è perfettamente riuscito. Acerbi, dopo un periodo di riposo, concordato con lo staff medico nerazzurro, comincerà la fase riabilitativa." Una fase di recupero che dovrebbe portarlo a tornare a disposizione di Inzaghi per metà luglio, in tempo quindi per cominciare la stagione.