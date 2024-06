La definizione migliore dell’Atalanta di Gasperini l’ha coniata forse Guardiola: “Giocarci contro è come andare dal dentista, si soffre sempre”. Parole sottoscritte poi da Klopp (il suo Liverpool quest’anno ne ha fatto le spese) e che ben descrivono la difficoltà di avere come avversario la squadra trionfatrice in Europa League. La curiosità a quel punto è stata proprio scoprire chi è il dentista di Gasp. Massimiliano Nebuloni ha voluto…togliersi il dente ed è andato a trovarlo

ATALANTA CAMPIONE, LO SPECIALE