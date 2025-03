Il portiere fermato una giornata dal giudice sportivo per aver rivolto espressioni irriguardose all’arbitro al termine di Milan-Lazio: Maignan salterà dunque la sfida in trasferta contro il Lecce in programma sabato alle 18. In porta andrà Sportiello

La sconfitta di domenica sera contro la Lazio lascia un ulteriore strascico per il Milan, che perde Mike Maignan per la trasferta di sabato alle 18 contro il Lecce. Il portiere francese è stato infatti squalificato un turno -come si legge nel comunicato del Giudice Sportivo, “per avere al termine della gara, nel tunnel che adduce negli spogliatoi, rivolto al Direttore di gara un'espressione irriguardosa”. Maignan, a cui è stata inflitta anche una multa di 15mila euro, non era stato espulso sul campo. È stato in un momento successivo al triplice fischio dell’arbitro Manganiello che il capitano rossonero deve essersi lasciato andare a qualche espressione di troppo. Dopo aver provocato, atterrando Isaksen in area, il rigore decisivo per l’1-2 realizzato da Pedro al minuto 98, il nervosismo di Maignan deve aver preso il sopravvento sulla calma. E così a Lecce il Milan dovrà fare a meno del suo portiere titolare. In porta dunque dovrebbe andare Marco Sportiello.