Inter Primavera, Zanchetta nuovo allenatore

Zanchetta è ufficialmente il nuovo allenatore della Primavera nerazzurra: "Le emozioni sono sicuramente tante. Sento la responsabilità perché per me lavorare qui è qualcosa di speciale"

Andrea Zanchetta è il nuovo allenatore dell’Inter Primavera. A dare l'annuncio il club nerazzurro con una nota sul proprio sito ufficiale: "I colori nerazzurri sono nel suo destino dall'età di 13 anni, quando da calciatore ha iniziato il suo cammino all’interno del vivaio interista. L'esordio con la Prima Squadra nel 1994 e poi il ritorno da allenatore nel Settore Giovanile nel 2016 dove ha vinto due campionati e due supercoppe con la formazione Under 17. Nel 2019/20 ha allenato per la prima volta l'Under 18 nerazzurra, che ritroverà stabilmente nel 2021 dopo un altro anno in U17. Adesso un nuovo ciclo, al timone dell'Under 20. Ad Andrea l'in bocca al lupo per questa nuova, importante, avventura con la Primavera nerazzurra".

Zanchetta: "Riconoscimento del mio lavoro da parte della società"

"Le emozioni sono sicuramente tante, chiaramente c'è tanta contentezza e tanto orgoglio perché arrivo a questo punto dopo un percorso sempre all'interno della società - le sue prime parole a Inter TV dopo l'annuncio -. Il riconoscimento del lavoro fatto da parte della società mi inorgoglisce molto, allo stesso tempo sento tanta responsabilità perché per me lavorare qui è qualcosa di speciale".