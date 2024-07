Calendario Serie A, anticipi e posticipi delle prime 3 giornate

4/4

Serie A su Sky: cosa cambia

sabato alle 20.45

la novità della domenica alle 18.00

lunedì alle 20.45

Dalla prossima stagione (e per le prossime 5 stagioni) su Sky Sport ritornano i big match, condel campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big, tutte disponibili anche in 4K. Per ogni giornata, in diretta su Sky Sport 3 partite di Serie A con tre serate di calcio italiano:Su Sky Sport 24 e nella Skylights Room di skysport.it saranno disponibili gli highlights di tutte le 380 partite del campionato.