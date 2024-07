Il derby di Milano e Inter-Juve tornano su Sky

Sono usciti gli anticipi e i posticipi delle prime tre giornate del campionato di serie A. La prima grande sfida della stagione sarà Juventus-Roma e sarà su Sky Sport, domenica 1 settembre alle 20.45. Come vi avevamo anticipato alla pubblicazione dei calendari, per le prossime cinque stagioni almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato di Serie A Enilive saranno su Sky Sport, tutti disponibili con la migliore qualità di visione, anche in 4K. Tornano su Sky supersfide come il derby d’Italia Inter-Juventus e il derby di Milano Milan-Inter. E sempre a proposito di derby, da segnalare anche Juventus-Torino.