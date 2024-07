"L'importante non è il ruolo, ma fare gol"

Intervenuto poi in conferenza stampa, Kean ha parlato delle sue aspettative per la nuova stagione: "L’importante è che mi arrivi la palla per fare gol. Ogni anno voglio fare sempre di più. La passata stagione non è andata bene per via degli infortuni. Quest’anno devo dimostrare in primis a me e poi alla squadra". Su Palladino, invece: "Abbiamo parlato. Il suo modo di giocare mi ha convinto tantissimo. Anche l’anno scorso ho fatto più che bene. Gioca tanto con gli attaccanti ed è molto offensivo. L’obiettivo sarà avere una squadra che gioca molto con le punte. Penso sia l’allenatore giusto". Poi, su cosa dovrà fare la squadra: "L’obiettivo è fare sempre di più e arrivare sempre più lontano. Penso che quest’anno la squadra ci sia per poter fare bene. Anche quando ho giocato contro la Fiorentina ci hanno sempre messo in difficoltà ed è quello che dovremmo fare contro tante squadre. Penso che potremmo fare bene. Abbiamo già un gruppo solido ed è quello che può fare la differenza". E sul ruolo: "Non ho un ruolo preciso. Ho segnato più gol da prima punta, ma fatto bene anche da esterno. La palla arriva in area sempre, l’importante è fare gol". Infine, sul suo passato in bianconero: "La Juventus mi ha aiutato, ma ora è più importante quello che verrà". E su Vlahovic, compagno di squadra alla Juve ma ex attaccante della Fiorentina: "Dusan mi ha solo parlato bene di Firenze. Parliamo di una città strepitosa e con tanta passione. Ora sta a noi restituire questa gioia ai tifosi".