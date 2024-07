Il simpatico 'accordo' trovato tra Dodo e Kean

Dodo ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky spiegando un particolare 'accordo' stipulato con Kean: "Mi ha detto che se gli faccio da tassista mi regala un viaggio per una settimana, paga lui". Oltre a lui, ha parlato anche Mandragora: "Ci sarà da lavorare, ma l’obiettivo è quello di essere ambiziosi"

"Moise mi ha chiamato appena ha firmato con la Fiorentina. Dovrò fargli da tassista . Mi ha detto che se lo faccio mi regala un viaggio per una settimana, paga lui ". Scherza così in esclusiva su Sky Dodo sull’arrivo di Moise Kean. L’attaccante si è infatti legato ai Viola per 13 milioni di euro più 5 di bonus dalla Juventus e, nella giornata di ieri 10 luglio, ha anche svolto il primo allenamento con il gruppo .

Sul nuovo allenatore Palladino , invece, le sensazioni di Dodo sono molto positive: "Abbiamo già fatto un lavoro molto forte per abituarci al modo di giocare che vuole . Mi è piaciuto . È un allenatore che parla sempre con tutti i giocatori. Sono contento. Mi ha chiesto di fare più gol nel corso di questa stagione …gli ho risposto ' certo '". E sugli obiettivi per la nuova stagione: "Questi due ultimi anni lasciamo andare l’emozione di vincere qualcosa. Dobbiamo iniziare bene ma anche finire bene . Abbiamo tutto questa mentalità, anche il mister. Dobbiamo essere una famiglia: se stiamo tutti insieme possiamo fare una grande stagione".

Mandragora: "Siamo pronti. Saremo ambiziosi"

Oltre a Dodo, anche Mandragora è intervenuto in esclusiva su Sky: "Le prime impressioni sono molto positive. Si è presentato nel modo più empatico possibile. Stiamo facendo quello che ci chiede. Ci sarà da lavorare ma siamo pronti: stiamo facendo il nostro. L’obiettivo è quello di essere ambiziosi. Lo siamo stati anche negli anni precedenti, però è già il secondo che non siamo riusciti a portare a casa quello per il quale abbiamo lavorato. C’è la fame di volerla portare a casa perché ce lo meritiamo". E sui suoi obiettivi per la nuova annata: "Ogni stagione cerco di migliorare in qualcosa. L’anno scorso ho fatto il record di gol e vorrei cercare di superare anche quest’anno e dare continuità alle mie prestazioni. È questa la chiave per essere ad alti livelli".