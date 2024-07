Le prima parole del nuovo attaccante nerazzurro a Inter TV: "Sono molto contento. Per me è un sogno che si avvera. Devo dire che questo è il momento più bello della mia vita". E sugli obiettivi della stagione: "Da attaccante devo fare gol e servire assist. Devo vincere le partite che è la cosa più importante per la squadra". Infine, un messaggio per i tifosi: "Prometto che farò del mio meglio per loro e che festeggeremo tutti insieme"

"Sono molto contento di essere qui oggi. Per me è un sogno che si avvera. Devo dire che questo è il momento più bello della mia vita". Si presenta così Mehdi Taremi, dopo l'ufficialità da nuovo attaccante nerazzurro, ai microfoni di Inter TV. "Considero la Serie A come uno dei campionati più prestigiosi del mondo. Farò del mio meglio così come ho sempre fatto fino a oggi. Voglio dare il meglio di me qui all'Inter". L’ex Porto è ufficialmente il primo giocatore iraniano della storia dell'Inter: "Ne ero consapevole e sono molto orgoglioso. Ho fatto il possibile per trovarmi qui oggi e alla fine ci sono riuscito".