Prosegue la preparazione nella prima parte del ritiro estivo a Dimaro. Tanto lavoro atletico e giocatori stremati alla fine dell'allenamento, seduta che al Napoli non si vedeva da anni come ha ricordato il nostro Massimo Ugolini. Il presidente De Laurentiis è con la squadra e Conte, che nella conferenza di venerdì si è detto soddisfatto finora del mercato in entrata. Positivo anche l'atteggiamento di Osimhen: "C'è un accordo, non so come andrà a finire”, ha spiegato l’allenatore

LA CONFERENZA DI CONTE